Lydsto R1 Kendi Kendini Boşaltan Robot Süpürge Çapraz Süpürmeye Son

Pis çöp kutularının temizliği veya yetersiz emiş gücü arasındaki ikilemden bıktınız mı? Kendi kendini boşaltan robot süpürge Lydsto R1 sizi kurtarmaya geliyor.

Emiş Gücü Kaybına Karşı Alışılmadık Bir Robot Süpürge

Birçok '2021'nin En İyi Robot Süpürgesi' yorumlarında bundan bahsedilmez, ancak atıklar toz kutusunu elle tekrar temizleyinceye kadar doldurduğundan emiş gücü doğal olarak azalır. Yani, bir şeyleri takip ederek arkasını temizlemek hoşuma giden bir şey olsaydı kendime bir tane daha köpek alırdım. Neyse ki, kendi kendini boşaltan robot süpürge tembeller için daha temiz bir seçenek sunuyor.

Kendi kendini boşaltan robot süpürge pek de karmaşık gibi görünmüyor. Örneğin Lydsto R1, aslında bir robot süpürge ve ayrıca bir toz toplama şarj istasyonu. Ancak basit görünen bu kombinasyon, ellerinizi 'pis robot temizliğinden' %100 kurtarıyor.

Robot süpürge yuvasına geri döndüğünde, 2,700 pa emiş gücünü geri kazanması için toz haznesi silinip pırıl pırıl yapılır. Tüm toz ve atıklar, her 30 günde bir atmanız gereken 3 litre kapasiteli kapalı torbaya gider.

Çalıştırmak İçin Uygulama ile Uzaktan Kumanda ve Programlı Temizlik

Uzaktan kumanda uygulamasının ve programlamanın bizi sıkıntılardan kurtarması gerekir. Garip olan şu ki normal robot süpürge kullanırken düzgün çalışması için her seferinde çalıştırmadan önce temizlemeniz gerekecek.

Bunların aksine, Lydsto R1 sürekli maksimum emiş gücünde çalışır. Artık uygulama ile uzaktan kumandaya ve düzgün bir temizlik için zamanlamaya güvenebilirsiniz.

Lydsto R1 Kendi Kendini Boşaltan Robot Süpürge, Doğuştan Gözü Kara

430 mm hava kanalı (diğer modellere göre çok daha kısa) sayesinde, 1.000 W ana motoru 50.000 m/dak hızla çalışıp %98+ temizleme verimliliği sağlarken 12 saniye içinde tozu toplayan 30.000 pa güçlü bir emiş sunar.

Ana merkezi, nokta navigasyonu sağlamak için ST LPS22HBTR mutlak basınç sensörü, KODENSHI ORA2S01 kızılötesi sensör vb. dahil olmak üzere 29 adet sensörle donatılmıştır.

Ayrıca Lydsto bu modelin içinde çok yönlü gürültü kontrol çözümünü barındırır: Özel gürültü azaltan hava kanalı tasarımı, ses geçirmez dolgu ve çift bölmeler. Daha gelişmiş temizlik cihazı mı almak istiyorsunuz? Lydsto R1 ile güzel bir başlangıç yapın.

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