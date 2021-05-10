Samandıra Evden Eve Nakliyat, nakliyat konusunda deneyimli olan firmaların başında gelir. Eşyaların taşınma öncesinde hazırlanması, taşınma günü için süreci hızlandıracaktır. Taşınmalar, fazla olan kullanılmayan eşyaların ayrılması için son derece önem taşıyacaktır. Firmamız, arandıktan sonra direkt müşterilerle iletişim haline geçerek, ev ziyaretleri gerçekleştirir. Bu ziyaretlerin en önemli amacı, eşyalara uygun sayıda koli temin edilmesi içindir.

Dayanıklı ve sağlam koliler içerisinde eşyaların taşınması onların hasar almasını önleyecektir. Kolilere taşıma kapasitesinin üzerinde yük yüklenmemesi az sayıda koli ile çok eşya taşınmaması oldukça önem taşımaktadır. Firmamız, taşınma öncesinde her türlü hazırlıkları yaparak, taşınma günü son derece hızlı şekilde eşya taşımacılığı yapacaktır.

Sigortalı Eşya Taşımacılığının Önemi

Samandıra Evden Eve Nakliyat, sigortalı eşya taşımacılığı yapan firmalardandır. Eşyaların taşınma esnasında hasar alma ihtimali her zaman mevcuttur. Firmamız taşınma esnasında olabilecek aksiliklere karşı önlem almış olsa da hesaplanamayan eşya hasarları için hizmet alan kişilere güvence veren işletmelerdendir. Firmamız eşya taşımacılığı öncesinde sigortalayarak, tüm sorumluluğu üstlenecektir.

Olabilecek her türlü maddi hasarı firmamız, teminat altına almış olacaktır. Ücretsiz sunulan eksper hizmeti, eşyaların bugünkü gerçek değerinde sigortalanması, firmamızın kurumsal yaklaşımları arasındadır.

Rahat ve Hızlı Taşıma Hizmeti

Samandıra Evden Eve Nakliyat, rahat ve hızlı eşya taşımacılığı yapan işletmelerin başında gelir. Tecrübeli elemanlarımız her türlü eşyayı en pratik ve süratli şekilde nakledecektir. Eşya taşımacılığında çözüm odaklı yaklaşımlar, firmamızın en önemli özelliklerindendir. Taşımacılık hizmetinde süreyi uzatan faktörlerden biri de eşya taşımacılığında gereken marangozluk işleridir. Firma elemanlarımız dolapların sökülmesi ve takılmasında gerekecek marangozluk işlerini de rahatlıkla yapabilecektir.

Avizelerin sökülmesi ve takılması gibi elektrik işlerini de elemanlarımız rahatlıkla yapabilecek düzeydedir. Eşya taşımacılığında yüksek katlı binalar, dar sokak girişleri, nakliyat süresini uzatacak faktörler arasındadır. Elemanlarımız bu türlü yaşam alanlarından asansörlü taşımacılık sistemleri ile en kısa sürede nakliyat hizmeti sunacaktır.

Profesyonel Hizmet Anlayışı İle Üstün Nakliye Hizmeti

Eşyaların taşıma usulleri de birbirinden farklı özellikler içerir. Cam eşyalar, dolap ve gardıroplar ile elektronik eşyalar için farklı şekilde ambalaj ve taşıma şekilleri söz konusudur. Firmamız eşya taşımacılığında tedbirli ve planlı yaklaşımları ile tercih edilen kuruluşlardandır.

Müşteri ilişkilerine verilen önem gereği güler yüzlü hizmet anlayışına sahip olan işletmemiz, profesyonel taşıma şirketlerindendir. Zengin araç filosuna sahip olan işletmemiz, eşyaların rahat taşınması için geniş kapasiteli araçlara sahiptir. Nakliyat araçlarının periyodik kontrolleri yapılmakta olup, güvenli eşya taşımacılığı hizmeti verilir.