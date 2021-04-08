Elizi Toptan Fiyatlarla Mini Altın Setler

Elizi mücevher ile daha modern olmaya ne dersiniz? 1999 Yılından günümüze kadar hizmet akışını sağlayan Elizi Kuyumculuk saygın bir kitleye sahiptir. Trabzon da üretim fabrikası bulunan Elizi aynı zamanda satış ofisi de vardır. İstanbul üzerinden de satış ofisi bulunan Elizi müşterilerine buradan da hizmet sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin birçok ilinde de satış ofislerimiz bulunmaktadır. Kullanıcılarımıza toptan fiyat listesi uygulayarak her cebe uygun bir şekilde hizmet sağlıyoruz. Elizi web adresi üzerinden de alışverişlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Elizi farklı altın set kategorilerini birlikte sunuyor. Özellikle günlük kullanıma uygun olan mini altın setler son zamanların en çok tercih edilen kategorilerindendir. Trabzon hasırları minimal olarak kullanılarak günlük kullanıma daha uygun setler ortaya çıkmıştır. Her bir tasarım özenle örülmüştür. Ustalarımız tarafından ince işçiliklere sahip olan mini altın setlerimiz özel günler için hediye olabilecek alternatiflerdendir. Trabzon hasırından yapılmış Mevlana ve yelpaze gibi figürler ile de oldukça keyifli kullanım sağlayacaksınız. Birbirinden farklı enteresan model seçenekleri ile mini altın setlerimiz müşterilerimiz tarafından oldukça tercih ediliyor.

Altın Kelepçe Bilezikler

Elizi altın kelepçe bilezik modelleri ile günlük şıklığı ve zarafeti müşterilerine sergiliyor. Birbirinden şık ve güzel olan altın kelepçeler bileğinizde inanılmaz asil duracak. İsterseniz geleneksel Trabzon hasır detaylarının kullanılmış olduğu bir bileklik tercih edin. İsterseniz de günlük spor bir bileklik tercih edin. Ayrıca altının sarı rengini sevmeyen müşterilerimiz içinde farklı çeşitlilikte kelepçe bilezikler vardır. Bunlar içerisinde rose ve gümüş renkleri oldukça tercih edilenlerdendir. Hatta isterseniz altın, rose ve gümüş rengin birlikte kullanıldığı altın kelepçe bilezikleri de tercih edebilirsiniz.

Elizi uzun yıllardan beri Trabzon hasır sanatını koruyan nadir kuyumculardandır. Aynı zamanda Elizi bu geleneğimizi kaybetmemek için gençlerimize kazandırmaya çalışıyor. Trabzonda kurduğu Trabzon hasır örgü kursları sayesinde gelecek nesillere de sürekli aktarımını sağlıyor. Böylece ülkemiz için değerli olan bu kültürümüzü canla başla koruyor. Elizi kuyumculuk Dünya üzerinde de çalışmalarına devam ediyor ve Trabzon hasır geleneğimizi yurt dışı kanallarına da tanıtıyor.