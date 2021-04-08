Blue Diamond farkıyla Baget Kesim Elmas Yüzük

Mücevher uzun yıllardan bu yana kadınların en büyük tutkularından biri olarak addedilmektedir. Buna karşın tercih edilen elmas yüzük olsun zümrüt yüzük olsun modeller değişim gösterebilmektedir. Değişimler sadece modellerden yana değil kesimlerden yana da oluşabilmektedir. Değişimlerin ana nedenlerinden biri günümüz için popüler kültürdür. Son yıllarda pek çok star mücevherinde klasik kesimlerden ziyade baget kesimleri tercih etmektedir. Bu da mücevher piyasasında baget kesimlerin satış oranlarının bir anda yükselmesine neden olmuştur. Buna karşın diğer kesimlerde olduğu gibi baget olan kesimlerde de hemen her bütçeye uygun model üretimi yapılabilmektedir. Bu sayede siz de istediğinize ya da bütçenize göre alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Elmas Yüzük Klasik Modeller

Yüzük alışverişlerinde amaç kullanım yerine göre değişim gösterecektir. Erkekler tarafından alınan yüzükler genellikle evlilik tekliflerinde değerlendirilmektedir. Bu neden yüzünden akıllara elmas pırlanta yüzükler gelmektedir. Artık tektaş olan yüzüklerde bile onlarca farklı model bulmak mümkündür. Baget kesim olanlar burada da ilk tercih edilenlerden biridir. Fakat klasik olarak değerlendirilen tektaş yüzüklerin satış oranları da bir hayli yüksektir. Kalp şeklinde olanlar da su damlası modelinde olanlar da evlilik tekliflerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Özellikle rengi hafif pembe olan elmaslar özel üretim olmaları ve her zaman kullanılabilmeleri gibi avantajlarından ötürü klasikler arasında yer almayı başarmaktadır. Tektaş alımlarında yüzük içerisine isim yazdırmak da pekâlâ mümkündür.

Şık Kesim Elmas Yüzük

Elmas yüzük modelleri de zümrüt yüzük modelleri de farklı kesimlere sahiptir. Yüzüklerin bu açıdan göstermiş olduğu farklılıklar sayesinde herkese uygun hale getirilmesi hedeflenmiştir. Günlük kullanım için de şık geceler için de ayrı modeller seçilebilmektedir. Fantezi başlığında yer alan elmas yüzüklerin modelleri özel geceler için vazgeçilmezler arasında bulunmaktadır. Bu tür yüzük modellerinin aynı zamanda hediye olarak verilmesi de hoş karşılanmaktadır. Böylece özel günler unutulmaz anların yaşanmasına vesile olacaktır. Pırlanta alışverişlerinde online alışverişler maksimum güvenlik üzerinden sağlanmaktadır. Üstelik yüzük ölçülerinin online olarak değerlendirilmesi de mümkün olduğundan alışverişler düşük hata payı ile tamamlanabilmektedir. Bu da ilerleyen günlerdeki rahat edilmesini sağlamaktadır.