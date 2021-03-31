Fotoğrafla cinsel taciz davasında karısı tanık olarak dinlendi

Ankara'da iş insanı E.Ö. adındaki kişi eski bir çalışanı olan D.K. adındaki kişiye sosyal medya hesabını kullanarak cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi ve "cinsel taciz" suçundan dolayı 3 seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fotoğrafların kendisine ait olmadığını belirten E.Ö. için tanık olarak getirilen E.Ö.'nün eşi fotoğrafların eşine ait olduğunu belirtti.

2019 senesinde dava açılmıştı

2019 senesinde D.K. adındaki kişi Mayıs ayında işten çıkarıldı ve 1 ay sonra sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir hesap üzerinden bir erkeğe ait olan cinsel içerikli bir fotoğraf D.K. adındaki kişiye gönderildi. D.K. bir süre sonra kendisiyle konuşmak isteyen eski patronunun eşiyle görüşme yaptı. Kadın eşinin kendisini aldattığını belirtip boşanma davası açtığını belirtti. Eşinin farklı sosyal medya hesabı açarak kendisine mesajlar gönderdiğini belirtti.

Sohbet esnasında fark edildi

Sohbet sırasında eşinin farklı isimlerle açtığı sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar gönderildiğini belirten E.Ö.'nün eşi o sırada D.K.'nın kendisine de gelen cinsel içerikli fotoğrafları gösterince aynı hesabın olduğu ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın eşine ait olduğunu belirtti.

Davada tanıklık yaptı

D.K. tarafından eski patronu hakkında şikayette bulunuldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında E.Ö. hakkında cinsel taciz suçundan dolayı 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.