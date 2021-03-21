İstanbul'da yaşayan Suriyeli Dugan: Suç olduğunu bilmiyordum

Suriyeli Beyan B. adındaki kişiyle 14 yaşında evlenen ve iki çocuğu olan Muhammed Dugan, mahkemeye çıkarıldı ve mahkemede suç olduğunu bilmiyordum diyerek olaydan ceza almadan kurtuldu. Dugan 14 yaşındaki bir kızla evlenip çocuk yapmanın Suriye'de suç olmadığını belirtti ancak tüm bunlar olurken bu olayların yasak olduğu Türkiye'de yaşıyordu. Buna rağmen mahkeme tarafından şahsın kuralları bilememesi gibi bir durum olabileceğini savunup şahsın beraat etmesine karar verdi.

Hastanede yakalandı

15 yaşındayken ilk çocukları olan Beyan B. hastaneye götürüldüğü zaman durum hemen savcılığa bildirildi ve olay araştırılmaya başlandı.

Suriye'de yasal olduğu söyleniyor

Olayda sürekli olarak durumun Suriye'de yasal olduğu söylense de olayın yaşandığı yerin Türkiye olduğu es geçiliyor. Küçük kız tarafından gelen açıklamada olayın normal olduğunu böyle bir kanun bilinmediğini, şikayetçi olmadığını belirtti. Ancak savcılık yaşın karar veremeyecek kadar küçük olduğunu savunarak durumun kamu davası olduğunu "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dolayı Dugan'ın yargılanmasını istedi. Ancak mahkeme şahsın kanunu bilemeyebileceğini söyleyip beraat etmesine karar verdi. Savcı bu konuda isnaf talebinde bulundu. Açıklamasında şunları belirtti :