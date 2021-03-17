Fransa'dan ortak Suriye açıklaması

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanı tarafından Suriye'ye yönelik müdahale konusunda ortak açıklama yaptı. Açılamada " "Suriye'nin komşuları Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır tarafından cömertçe misafir edilen veya içerden mülteci durumuna düşmüş milyonlarca Suriyeli şiddet, keyfi tutuklama ve işkence korkusuyla evlerine dönemiyor" sözleri yer aldı.

Suriye seçimleri konu alındı

Suriye seçimlerinde normalde bir adalet sağlanamayacağını adil olamayacağını belirten ülkeler bu konuda Suriye rejiminin uluslararası anlamda normalleşmesi için bir çalışma yapılacak ve bu sayede mültecilerinde dahil olduğu tüm Suriyelilerin seçimlere katılması gerektiği konusunda karar alındı. Açıklama tamamen şu şekilde yapıldı :