Cumhur İttifakı, seçim barajında uzlaştı

Ak parti ve MHP tarafından seçim barajının düşürülmesi konusunda pek çok defa öneri geldi ve siyasi partiler yasası ile seçim yasalarındaki değişiklik çalışmasına yer verildi. Cumhur ittifakı seçim barajının %7'ye kadar düşürülmesine karar verildi. Siyası partiler yasası konusunda verilen bu kararın büyük oranda tamamlandığını ancak diğer partilerin de bu konuda fikirleri alınarak TBMM'ye gönderileceği belirtildi.

%7'ye indirilecek

%10 baraj nedeniyle birçok parti parlamento dışı kalıyor ve iktidar kanadı barajın %7 oranında ayarlanması sonrasında temsilde daha fazla adalet olacağını iddia etti. Tek adamcılık gibi söylemlerin de bu sayede son bulacağına işaret edildi. Baraj nedeniyle ittifak çatısı altında yer almak istemeyen partilerin önüne bir seçenek sunulacağına ve seçmenin böylece iktidara güveninin artacağına inanılıyor.