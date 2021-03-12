Pentagon ile SpeceX'in iki istihbarat uydusu fırlatılması anlaşması

ABD savunma bakanlığı tarafından 4 istihbarat uydusunun fırlatma işi için Musk'ın şirketi olan SpaceX ile anlaşmaya vardı. Şirkete 404 milyon dolar değerinde iki ihale verildi. Falcon 9 roket sistemlerinin kullanılması konusunda gelen açıklamada toplam değeri 159 milyon dolar olan iki ayrı kontrat verildi. Fırlatmaların California'daki hava kuvvetleri üssünden fırlatmanın gerçekleştirileceği belirtildi. 2023 senesinin dördüncü çeyreğine kadar tamamlanmış olacağı belirtildi.

244 milyon dolarlık ihale

ABD kuzey kuvvetleri komutanlığına ait olan USSF 112 ve USSF 87 uydularının fırlatılması konusunda aynı şirkete yine aynı program kapsamında 244 milyon 290 bin dolarlık ihale verildiği açıklandı. Fırlatmanın 2023 senesinde tamamlanmış olması bekleniyor.