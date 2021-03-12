Biden, 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

ABD başkanı Biden tarafından gelen açıklamada kongreden onay alarak geçen korona virüs nedeniyle 1.9 trilyon dolarlık bir yardım paketi kendisi tarafından da onaylandığı belirtildi. Oval ofiste paketi imzalamadan önce yaptığı konuşmada bu paketin ABD'de birçok kesim tarafından desteklendiği görüldü. Bu yasa tasarısının tarihi olduğunu belirten Biden, ülkenin bel kemiğini yeniden inşa edeceğini ve bunun ülkeyi meydana getiren kişilere savaşmaları için bir şans vermesini amaçladığını belirtti. Hemen sonrasında teşvik paketini imzaladı.

1 günde onaylandı

Uzun süren görüşmeler sonrasında 6 Mart gününde Senato tarafından onaylanan tasarı daha önce Cumhuriyetçilerin onayına gerek olmadan Senatondan geçirilmişti ancak tasarı üzerinde yapılan düzenlemeler sonrasında oylama için yeniden meclise gönderilmişti. 10 mart gününde paket onaylandı ve Biden'a imza atılmak üzere ulaştırılmıştı. 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı yapılacak. Ekonomik etkilere karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olan tasarıda doğrudan nakit yardımına ek olarak işsizlik yardımları da eklenecek.