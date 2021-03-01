İkinci el araç alım satımına vergi

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İkinci el araç alım satımına vergi
İkinci el araç alım satımına vergi admin Tarih: 2021-03-01 Saat: 01:52:54
Güncelleme : 2021-03-01 01:52:54Bu içerik 38 kez okundu.
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İkinci el araç alım satımına vergi

Yeni alınan karar sonrasında hükümetin ikinci el araç alım satımlarında binde 5 oranında vergi almak amacıyla harekete geçtiği bildirildi ve hazırlanan yasa tasarısına göre de yakında TBMM genel kuruluna geleceği ve burada görüşüleceği bildirildi.

Binde 5 oranında vergi getirildi sayılır

Hazırlanan yasa taslağına göre ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak ve satış miktarı aracın en az kasko değeri kadar olacağı belirtildi. Bu şekilde düşük satış gösterilip vergiden kaçınılması da engellenmiş olacak.

Alım satım işlemleri esnasında eklenecek

Mecliste hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasa haline gelmesi bekleniyor. Tescil edilen araçların ilk tescili sonrasında birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden vergi alınacak. Alım satım işlemlerine getirilecek olan bu vergi sonrasında yine araçların fiyatlarında bir artış yaşanması bekleniyor. 

 

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