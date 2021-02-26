Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon sözcüsü olan Kirby tarafından gelen açıklamada Türkiye'nin son senelerde ABD'den birçok defa Patriot füzesi alma şansını elde ettiğini ancak S-400 füzesini Türkiye'nin kendisinin seçtiğini belirtti. Rusya'ya para ve etki alanı kazandırdığını savundu. S-400'leri elinde tutmama konusunda tavsiyede bulundu. Washington ile Ankara arasında yaşanan gerilim ile ilgili açıklamaya ek olarak F-35 konusuna ve Patriot füzesi konusunda açıklamalarda yapıldı.

F-35 programından çıkarılacak

F-35 programından çıkarılmasında kararlı olan ABD bu konuda açıklamasını tazeledi. F-35 programından çıkarılması kararının hala geçerli olduğu vurgulandı ve Türkiye'nin son 10 senede defalarca kez Patriot füzesi alma şansına sahip olduğunu ancak tercihini Rusya'dan yana kullandığını belirtti. Rusya anlaşmalar kapsamında Türkiye'ye dört adet S-400 bataryası teslim edip bu anlaşmasının maliyetinin 2.5 milyar dolar olduğu belirtildi.