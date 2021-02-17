Japon bilim insanları kelliğe çare buldu

Japonya'da yapılan bir araştırma sonrasında saç köklerini yenileme tedavisi fikrinin gerçekleştirilebileceği konusunda olumlu sonuç paylaşıldı. Söz konusu yöntemin ilk testlerden başarı ile geçtiği belirtildi.

Kellik sorunu ortadan kalkıyor

Kellik sorunu ortadan kaldırılması için aslında birçok çalışma bulunuyordu ancak olumlu sonucu elde edebilen yoktu. Bilim insanlarının çalışması sonrasında IKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'nden bir açıklama geldi ve saçları yeniden uzatabilecek, saç kökleri oluşturma için kök hücreleri kullanılmaya başlandı. Araştırmaya göre farelerden alınan kürk ve bıyık hücreleri laboratuvar ortamında biyolojik olan bileşenlerle birleştirildi ve olumlu sonuçlar alındı.

220 farklı kombinasyon yapıldı

220 farklı kombinasyon sonrasında bilim insanları NFFSE adını verdikleri 5 faktörle birleştirmenin en iyi sonucu olduğuna karar verdiler. İşte projedeki yetkili kişiden gelen açıklama :