Türk doktor kansere karşı ilaç geliştirdi

ABD'de dünyaca ünlü olan sağlık urumu Mayo Clinic'te görevli olan Rahmi Öklü tarafından bir sıvı geliştirildi ki bu sıvı kanserli dokuyu yok ediyor ve kullanımdaysa sadece ultrason ve iğneye gereksinim duyulduğunu belirtti. İlaç doğrudan tümöre ulaşarak dokuyu yok edebiliyor. İlaç ayrıca o bölgede uzun bir sürede kalabiliyor. Bu sayede fazla doz alımına da gerek kalmıyor.

Tümöre ulaşması gerekiyor

Ayrıca kemoterapinin de yan etkilerine neden olunmamış olunuyor. Mayo Clinic’in Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olarak görev alan ve bu iyonik sıvıyı geliştiren Öklü bu konudaki yankı uyandıran çalışması için en büyük sorunun ilacı tümöre ulaştırmanın olduğunu ve oranın içinde kalmasını sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca yüksek doz verilmesi sonrasında hızla akıp gitmesi nedeniyle hastada yan etkilere neden olduğu da bildirildi.

Tekrarlanma ihtimalini azaltıyor

İlacın tümöre nüfuz edemediği durumlarda işini yapamayacağını belirtti ve kendi yaklaşımlarının sadece tümörü öldürmekle kalmadığını aynı zamanda 28 güne kadar orada tutan bir sıvı kullanılarak tekrarlanma ihtimalini de azaltıyor.