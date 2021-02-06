Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe

Kocaeli Körfez ilçesinde meydana gelen bu olayda çocuğuna şiddet uyguladığı anlarda kayda alınan Serçe'nin görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanır yayınlanmaz tepki toplamaya başladı. Türkiye genelinde büyük tepki toplayan bu görüntüler sonrasında hemen emniyet harekete geçti ve gelen tepkiler sonrasında Serçe gözaltına alındı.

Sosyal medyadan öğrendiler

Evinden gürültülü sesler gelmesi sonrasında Serçe, komşuları tarafından şikayet edildi ve olayın ortaya çıkması sonrasında komşulardan da ifade alındı ve çoğu komşunun durumu sosyal medya üzerinden öğrendiği belirtildi.

Bazı komşular hiç ses duymadı

Serçe'nin çocuklarını daha önce dövdüğünü veya başka türlü sesleri hiç duymadığını belirten bazı komşuları da oldu ki bu görüntüler karşısında şaşırdığını belirttiler.