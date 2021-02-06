Aleyna Çakır davasında yeni gelişme

Ankara'da evinde ölü bulunan ve sonrasında hakkında uzun bir soruşturma başlatılan Çakır davasında yeni bir gelişme daha kayıtlara eklendi. Geçtiğimiz sene başlayan dava sürecinde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan soruşturma kapsamında dna ve sperm örnekleri alınmak istendi ancak bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı. Ümitcan Uygun adındaki kişinin daha öncesinde Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlanmıştı ancak gözaltına alınan Uygun daha sonrasında serbest bırakıldı.

DNA örnekleri uyumlu çıktı

En son gelen gelişmedeyse Uygun'un uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı ve cezaevine sevk edilmeden önce savcılığın kararıyla DNA örneği ve sperm örneği alındı. DNA örneğinin karşılaştırılması sonrasında alınan örnekler uyuştu ve DNA örnekleri Uygun'a ait çıktı.