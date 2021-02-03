Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişinin tutuklanması talep edildi

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30 tanesinin tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Ekipler tarafından 1 Şubat gününde Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü girişinde yapılan gösteriler sırasında 51 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri sonrasında Çağlayan'daki adalet sarayına getirildi. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona erdi.

Başsavcılıktan açıklama geldi

Savcılıktan gelen açıklamada üniversite kampüsünün ve çevresinin 1 Şubat gününde gerçekleştirilen protestolarda 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.