YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan yüz yüze öğretime geçiş görüşmesi

YÖK tarafından bir açıklama geldi ve açıklamada Sağlık Bakanına bir yazı gönderildiği belirtildi. Sağlık bakanlığına gönderilen yazıda küresel salgınla mücadele kapsamında gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemelerin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

%40 kadarı uzaktan eğitimle yapılabilir

YÖK tarafından küresel salgın nedeniyle yüksek öğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden sonra başlatılmasına karar verilerek müfredatın %40 kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesini ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığını hatırlattı.

Acil olarak bildirildi

Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmelerinin önem arz ettiğini ve kurumların 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusunda görüşün acil olarak bildirilmesi belirtildi.