4 genç tarlada ölü bulundu

Manisa Ahmetli ilçesinde yaşanan bu olayda jandarma ekiplerinin aldığı ihbarda aynı noktada başından vurulmuş 4 kişinin cansız bedeni olduğu belirtildi. Gelen ihbara göre o sırada oradan geçmekte olan bir çiftçi olayı fark etmesi sonrasında jandarma ekiplerine haber verdi.

Kimlikleri tespit edildi

Ekiplerin bölgeye gelir gelmez yaptığı inceleme sonrasında 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiği belirtildi. 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu hastanesine kaldırıldı. Olay yerindeyse bir adet tüfek bulundu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Bir yandan da olay yerine gelen gençlerin yakınları acı haberi alınca olay yerinde sinir krizi geçirdiler.