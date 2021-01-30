WhatsApp'ta virüs alarmı

Whatsapp üzerinden yayılan bir trojan virüsünün kullanıcıları tedirgin ettiği bilgisi paylaşıldı. Paylaşımı yapan kişi sosyal medya hesabından virüs bulaşmış olan bir cihazı yayınladı ve olan biteni gözler önüne serdi.

Kontrolü ele geçiriyor

Görüntülerde görüldüğü gibi whatsapp üzerinde bir reklam gibi görünerek yayılan ve kontrolü ele geçiren virüs mesajları kopyalayabiliyor ve cihazın arka planında güç tüketerek çalışmaya devam ediyor.

Lukas Stefanko paylaşım yaptı

Lukas Stefanko tarafından açıklanan bu zararlı yazılım bir solucan olarak görülüyor ve telefona sızdığı zaman bir cihazdan diğerine sızarak çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Bildirimlerin okunması için izin istemenin dışında bu uygulama aynı zamanda arka planda çalışmak için güç tüketiyor ve uygulamaların açılıp kapanmasına kadar müdahale ediyor.