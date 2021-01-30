Paylaştığı bir videoda cinsel organı gözüken Nusret'e soruşturma

Sosyal medya fenomeni haline gelen Nusret, son zamanlarda paylaştığı videosunda cinsel organının gözükmesi sonrasında durum şikayet edildi ve savcılık şahıs hakkında soruşturma başlattı. Tuz serpme hareketi ile ünlenen ve tüm dünyada fenomen olan Nusret için soruşturma detayları paylaşılmadı.

33 milyon takipçiye ulaştı

Geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçiye ulaşan Nusret'in sosyal medya hesabında satın aldığı otelin havuzunu, odalarını ve tanıtımını yaparken bir video kaydı yapıyordu ki bu kayıt sırasında yatağa bornoz ile atlaması sonrasında cinsel organının gözüktüğü iddia edilip bu video şikayet edilince savcılık soruşturma başlattı.