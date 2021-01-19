Rusya’nın ikinci aşısı EpiVakKorona

Rusya tarafından gelen bir yeni haberde yeni bir aşı üretildiği bildirildi ancak bu aşının SputnikV aşısına göre en dikkat çeken özelliğiyse %100 oranında bağışıklık kazandırması oldu. Rospotrebnadzor firmasının açıklamasıan göre tescil edilen bu ikinci Rus korona virüs aşısının Epivakkorona aşısı olduğunu ve klinik testlerden ilk ikisinden başarıyla geçtiğini buna ek olarak bağışık kazandırma konusunda %100 oranında etkinliği olduğu belirtildi.

Vektör bilim merkezi üretti

Vektör bilim merkezi tarafından geliştirilen bu aşı için ikinci tescil edilen Rus aşısı ünvanı verildi. Kovid 19 aşısı olarak kullanılması için klinik aşama olarak 3.aşamayı da tamamlaması gerekebilir.