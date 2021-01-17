Pekin'de yaklaşık 1.7 milyon kişi aşı oldu

Çin Pekin'de yaklaşık olarak 1.7 milyon insan korona virüs aşısı oldu. Aşılama kampanyasında 8.700'den fazla sağlık personeli bulunuyordu. Kentin farklı bölgelerinde kurulan 205 aşı merkezinde öncelikli olarak belli yaş gruplarından insanlara 1.7 milyon doz aşı yapıldı ve bu gruplar arasında sağlık çalışanları, soğuk zincir lojistik sektörü, gümrük müfettişleri, hükümet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları bulunuyor. Ayrıca yurt dışına çıkacak kişilerin de aşı olması gerektiği belirtildi.

NHC açıklama yaptı

14 Ocak günün gelen açıklamada ülke genelinde kovid19 aşısı için yapılan uygulama sonrasında 10 milyon kişinin aşı olduğu belirtilmişti. Son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle Şunyi semtinde 27 aralık günü acil durum olarak ilan edilip hemen 800 bin kişiye test yapıldı. Sonrasında aşılama çalışmaları başlatıldı.