WhatsApp kan kaybediyor

Whatsapp kullanıcılarına yönelik olarak zorunlu bir güncelleme yayınlandı ve karar sonrasında uygulama mağazalarda alt sıralara gerilemeye başladı. Özellikle Apple mağazasında 3.sıraya gerileyen uygulama yerini bir numarada olan Telegram uygulamasına kaptırdı ancak ikinci sırada olan Elon Musk önerisi Signal uygulamasıda Whatsapp uygulamasını geride bıraktı. 3.sırada yer alan uygulama hala kullanımdan düşmeye devam ediyor ve bu sırayı da potansiyel olarak Bip uygulamasının alabileceği belirtildi.

AB ülkelerine zorunlu değil

4 ocak günü ortaya çıkarılan bu karar sonrasında hesap bilgilerinden konum bilgilerine kadar birçok veriyi Facebook ile entegre edileceği belirtilmişti. Yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağı belirtildi. Bu durumum çifte standarda neden olması nedeniyle bazı kullanıcıları sebepten ötürü bile uygulamayı terk etmeye başladı. AB ülkelerinde zorunlu tutulmamasının sebebiyse ülkelerin sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeleri olması nedeniyle geri adım atılıyor.