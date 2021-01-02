Binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

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Binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
Binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu admin Tarih: 2021-01-02 Saat: 14:00:22
Güncelleme : 2021-01-02 14:00:22Bu içerik 20 kez okundu.
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Binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu 

Ankara Pursaklar ilçesinde meydana gelen bu olayda bir apartman garajında 3 erkek gencin cesedine ulaşıldı. 3 katlı bir binada zehirlenme vakası ihbarı alan polisler hemen olay yerine gittiler ve olay yerinde 3 genci buldular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında 3 gencin öldüğünü bildirdi. 20 ile 25 yaşları arasında olan gençler için polis hemen soruşturma başlattı. Olayı duyup gelen aileleri de olay yerinde fenalık geçirdiler.

Ankara Valiliği açıklama yaptı

Ankara valiliği tarafından gelen açıklamada gençlerin alkol veya karbonmonoksit nedeniyle zehirlendikleri konusunda bir bilgiye ulaşıldığı belirtildi. Gençlerin asıl ölüm sebebi otopsi yapıldığı zaman ortaya çıkacaktır. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

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