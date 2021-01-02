Sözcü gazetesi'nden açıklama geldi

Sözcü Gazetesi tarafından geçtiğimiz günlerde 2020 senesinde yaşanan olaylardan bahsedilirken felaket olarak bahsedildi ve bu olaylar arasında Ayasofya müzesinin ibadete açılması durumu da olduğu için bir kargaşa yaşandı. Bu konuda en son gelen açıklamada haberin çarpıtılarak hedef haline getirilmek istenildiği belirtildi. Haberdeki amacın yıla damga vuran olaylardan bir tanesinin olduğu belirtildi.

Erdoğan tarafından açıklama

Erdoğan tarafından gelen açıklamada Sözcü gazetesini okumadığını kimsenin bu gazeteye para verip alamamasını belirtti. Sözcü tarafından gelen bu açıklama bu sözlere hak verildi ve ülkede fikir özgürlüğünün olduğunu beğenmeyenlerin almamasının doğru olduğunu normalde de demokrasinin böyle olduğunu belirtti.

Emir ve talimat almıyor

Sözcü gazetesinden gelen açıklamanın devamında kimseden emir ve talimat alınmadığını ne iktidar ne de muhalefetin uşağı olmadıklarını ve bundan sonra da böyle devam edileceğini belirtti. Medyanın gücünü okurlarından aldığını açıkladı.