Türkiye'ye Sinovac aşısı ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından anbean takip edilen korona virüs aşısı en sonunda Türkiye'ye ulaştı ve Sağlık Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada da aşının kontrolleri yapıldıktan sonra uygulanması için hastanelere ulaştırılacağı belirtildi. İstanbul'a ulaştırılması beklenen aşılar bir değişiklik yapıldı ve Ankara'ya ulaştırıldı. Ankara'da aşıların Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na götürüldüğü belirtildi. Burada aşıların güvenilirlik ve etkinlik açısında bir takım kontrollerden geçirileceği belirtildi.

TİTCK inceleme yapacak

Sinovac firmasına ait aşıların depolarda soğuk zincir adı verilen sistemle tutulduğu ve bunların eğitimli sağlık personellerin kontrolleri ile paletlerinin açıldığı belirtildi. Her palette bulunan sıcaklıkların çok önemli olduğunu ve bu sıcaklık ölçer kartlarının kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi. Aşıların uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depoya yerleştiriliyor. Sonrasında aşılardan numuneler alınıp TİTCK tarafından kontrol ediliyor ve 2 hafta kadar analiz süresi bulunuyor.