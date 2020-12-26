Kuraklık artıyor

İSKİ eski genel müdür yardımcısı İhsan Özleyen tarafından gelen açıklamada İstanbul'daki olası susuzluk tehlikesine ilişkin olarak Riskin olduğu süreç, eğer çok yağışsız bir sezon geçirilirse Nisan, Mayıs hatta ve hatta Haziran ayından sonra da meydana gelebileceği söylendi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Son aylarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle beklenen yağışların düşmemesi sonrasında İstanbul ilinde barajlar alarm seviyelerine ulaştı. Olası susuzluk tehlikesine ilişkin olarak gelen değerlendirmelerde bu dönemin çok kurak olduğunu ve vatandaşların kesinlikle tasarruf etmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul içim Mayıs sonrası riskli

Kuraklığın şu anda hala farkında olmayanların Mayıs ayından sonra su bulamadığı zamanlarda çok tehlikeli hale geleceği belirtildi. Riskli süreç mayıs ayında kendisini tamamen gösterecek ve Haziran ayına gelindiği zaman durumlar daha da kötü hale gelecek.