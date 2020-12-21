Bitcoin rekor kırdı

Son zamanlarda kendinden bahsettirmeyi başaran bitcoin birçok yatırımcının uğrak yeri haline geldi ve hatta birçok yatırımcıdan da yatırım almayı başardı. Yatırım alanında devasa çeşitliliklere sahip olan Bitcoin oldukça yüksek değerlere de ulaşmayı başardı.

3 sene sonra rekor kırdı

3 yıllık bekleme sonrasında tekrardan 19 bin sınırını aştı ve rekorunu 24.300 doları görerek tamamladı. Yakaladığı hacim sayesinde hafta sonları da kullanılması nedeniyle cazip gelen bitcoin anlık olarak yüksek ve hızlı şekilde işlem görmektedir. Yani bitcoin için net bir rakam vermek doğru olmayacaktır.

Dikkatli olunması gerekiyor

Ancak bugünü karla kapatmıştır. Gün içinde çok hızlı bir şekilde tüm kazandırdığını yok edebilir ya da kat ve kat fazlasını verebilir. Bitcoin konusunda yatırım yapılırken kesinlikle çok dikkatli olunmasını alınan komisyonların farkında olunduğunu, hesap güvenliğinin çok defa arttırılmış olmasına ve yapacağınız yatırımın çok bilinen bitcoinin ve onun çok bilinen alt birimlerine yatırım yapılması gerekir.

Büyük risk büyük kazanç veya kayıp

Aksi halde çok büyük zararlar meydana gelebilir. Özellikle bu gibi haberlerin piyasalar üzerinde dolaşması sonrasında büyük bir düşüş beklentisi oluşur. Burada bahsi geçenler yatırım tavsiyesi olmayıp sorumluluk kabul edilememektedir.