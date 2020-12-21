Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı

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Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı
Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı admin Tarih: 2020-12-21 Saat: 01:39:34
Güncelleme : 2020-12-21 01:39:34Bu içerik 45 kez okundu.
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Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı

Sağlık Bakanı Koca tarafından gelen açıklama İngiltere'de mutasyona uğraması sonrasında İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile uçuşların geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

DSÖ durumu doğruladı

DSÖ tarafından İngiltere'de tespit edilen korona virüsün mutasyona uğramış halinin Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da görüldüğünü bildirmesinin sonrasında Türkiye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşları durdurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama geldi

THY tarafından açıklama geldi

Bilet konusunda acele edilmemesi konusunda bir açıklama da THY tarafından yapıldı ve sosyal medya üzerinden bilet işlemleri hakkında şu açıklama yapıldı :

 

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