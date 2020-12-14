ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

ABD tarafından Türkiye'ye CAATSA yaptırımları açıklandı. Buna göre Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı. Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı sonrasında uygulanacak olan CAATSA yaptırımları hakkında gelişmeler devam ediyor.

Açıklamaya göre listede ayrıca bulunan isimler :

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz var.

CAATSA yaptırımlarının açıklanması sonrasında Mike Pompeo tarafından sosyal medya üzerinden sert bir mesaj yayınlandı.

Sosyal medyadaki mesajında yaptırımların gelmesinin sebebi Türkiye olarak gösterildi ki uyarılara rağmen Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmaları devam etmesi sebep gösterildi. Buna ek olarak Türkiye'nin Savunma ve Sanayi Bakanlığına uygulanan yaptırımların CAATSA yaptırımlarının tam olarak uygulanacağını belirtti. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulandı.