Günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından gelen açıklamada korona virüse dair bir tablo açıklandı. Türkiye'de son 24 saat içinde korona virüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetti. Toplamda vaka sayısı 32.137 olarak açıklandı. Bir gün içinde tespit edilen kişi sayısı 32.137 olarak belirtildi. Ağır hasta sayısı da 5.836 olarak paylaşıldı.

Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı açıklamada şu şekilde oldu :

İşte korona virüs tablosu şu şekilde açıklandı :