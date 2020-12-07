Günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Anasayfa GÜNCEL Günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Günlük koronavirüs tablosunu açıkladı admin Tarih: 2020-12-07 Saat: 21:18:10
Güncelleme : 2020-12-07 21:18:10Bu içerik 15 kez okundu.
Reklam

Günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından gelen açıklamada korona virüse dair bir tablo açıklandı. Türkiye'de son 24 saat içinde korona virüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetti. Toplamda vaka sayısı 32.137 olarak açıklandı. Bir gün içinde tespit edilen kişi sayısı 32.137 olarak belirtildi. Ağır hasta sayısı da 5.836 olarak paylaşıldı.

Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı açıklamada şu şekilde oldu :

 

İşte korona virüs tablosu şu şekilde açıklandı :

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı