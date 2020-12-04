Asgari ücret pazarlığında ilk görüşme başladı

Yeni senede geçerli olması planlanan asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıyı yaptı ve Bakan Selçuk tarafından amacın işçilerin ve iş verenlerin haklarını korumak olduğunu belirtti.

İşte toplantı sonrasında bakan tarafından gelen açıklama :

Youtube üzerinden yayınlandı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait olan youtube kanalı üzerinden yapılan toplantı yayınlandı ve toplantıda her vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Selçuk ayrıca şu açıklamayı da yaptı :

18 yılda reel artış 1,5 kat

2019 senesinde enflasyon %11.84 olması sonrasında 2020 senesinde brüt asgari ücretin %15.03 artması sağlandı ve brüt maaş 2.943 TL olarak açıklandı. Net asgari ücret 2.324 TL oldu. Bu sayede enflasyon üzerinden 3 puan kadar bir iyileştirme yapıldı. 18 senede reel artış olarak 1.5 kat hesaplandı. Asgari ücretin birçok alanda etkisinin olması nedeniyle ülkenin ekonomisinin belirleyici bir role sahip olduğu bakan Selçuk tarafından belirtildi.