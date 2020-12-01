Türkiye'de korona virüs son durumu

Korona virüsle ilgili veriler yeniden açıklandı. 190 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında da 30 bin 110 olarak açıklandı. Sağlık bakanı Koca tarafından gelen açıklamada alınan tedbirlere kesinlikle uyulması talep edildi.

İyileşenler ve vaka sayıları artıyor

Ayrıca bugün toplamda 180.312 test gerçekleştirildi ve yeni vaka sayısı 30 bini aşmaya devam ediyor. PCR testi pozitif çıkan herkes artık vaka kapsamına dahil ediliyor ve korona virüs hastası olarak sayılıyor.

Yoğun bakım doluluk oranı açıklandı

İyileşen hastalarla ilgili olarak son 24 saat içinde 4 bin 593 kişinin iyileştiği belirtildi ve toplamda iyileşen kişi sayısı 409 bini aştı. Bakanlık tarafından ayrıca yatak doluluk oranı olarak %55,7 açıklandı. Buna ek olarak yoğun bakımda olan her 10 hastadan 7 tanesinin erişkin kişi olduğunu ve ortalama temaslı kişilerin tespit süresi de 11 saat kadar açıklandı.