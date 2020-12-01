Toz fırtınası uyarısı

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Toz fırtınası uyarısı
Toz fırtınası uyarısı admin Tarih: 2020-12-01 Saat: 22:31:26
Güncelleme : 2020-12-01 22:31:26Bu içerik 33 kez okundu.
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Toz fırtınası uyarısı

Pazar günü sonrasında Sahra çöllerinden gelen çok yoğun bir toz çıkışı beklentisi var. O gün kesinlikle dışarı çıkılmaması bekleniyor ve hatta pencerelerin bile açılmaması gerektiği söyleniyor. Ayrıca bu yaşanacak olayın yaklaşık 2 hafta kadar sürmesi bekleniyor.

 

Virüs daha hızlı yayılacak

29 Kasım gününden itibaren çöl kumlarının ulaşması bekleniyor. Özellikle bu fırtınanın Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması bekleniyor ve virüsün yayılması için gerekli olan canlı organizmaları barındıracağı belirtiliyor.

Avrupa'ya kadar ulaşıyor

Virüs bu nedenle çok uzak mesafelere hatta hiç ulaşamadığı noktalara bile ulaşma imkanı bulunuyor. Bu sebepten virüsün yayılımı daha kolay olacak. Virüsün doğal ortam nedeniyle yayılma hızı daha da artıyor ve bu hızla Avrupa'ya kadar ulaşıyor. Aralık ayında tüm Avrupa için bir kaos yaşanacağı belirtiliyor. 

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