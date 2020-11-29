Kalın'dan 'Devletin ordusu Katar'a satıldı' sözüne cevap

İbrahim Kalın tarafından Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkında söylediği söz nedeniyle kınadı. Sosyal medya üzerinden gelen açıklamada şunlar yer aldı :

Gerçek Fikri Ne

Habertürk kanalında yayınlanan "Gerçek Fikri Ne" programında tank palet fabrikasının Katar'a satılmasının "Ordu Katar'a satıldı" olarak değerlendiren Başarır bu açıklamaları sonrasında gelen tepkiler olunca sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulanmak istenenin fabrikaların satıldığını belirtti.

İbrahim Kalın kınadı

Gelen bu açıklamalar sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Kalın açıklamasını bir süre önce yayınladı.