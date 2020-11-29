Hafta sonu kısıtlaması için yeni açıklama

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerden birisi olan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam etmesine karar verildi. Hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı geçen hafta uygulanmaya karar verilmişti ki bu haftada geçerli olmasına karar verildi.

Karar geçerliliği devam ediyor

İçişleri bakanlığının verdiği talimat sonrasında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanmasına karar verildi.

Yeni tedbirlerde açık olacak yerler

Koronavirüs için yeni tedbirler kapsamında genelgede açık olacak olan iş yeri ve işletme ve kurumlar ile ilgili olarak bilgiler de paylaşıldı. Açık olacak olan yerler hakkında bilgiler şu şekilde :