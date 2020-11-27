Ağabeyini imar müdürü yapan belediye başkanı

Rize Çayeli ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, tarafından verilen karar sonrasında ağabeyini Belediye İmar Müdürü olarak göreve başlattı. Belediye meclis üyeleri tarafından "Vasfı yok, belediye işlerine karışamaz" sözleri gelince buna karşılık belediye başkanı tarafından bu gibi bir işlem yapıldı.

Ücretsiz olarak çalışıyor

Çiftçi tarafından gelen açıklamada ağabeyinin kendisine ücretsiz şekilde yardım ettiğini dile getirse bile bu duruma meclis üyeleri itiraz etmeye devam ettiler. Şahsın belediyede resmi olarak çalışmaması nedeniyle belediyede bulunmasının halka açıklanamadığını söyleyen meclis üyeleri bu durumu başkana bildirince başkan tarafından da Başkan Çiftçi’nin "O zaman ağabeyimi imar müdürü atayayım" şeklinde sözleri ironi olarak algılandı ancak öyle de uygulanmadı.

Çiftçi tarafından gelen açıklamanın tamamı şu şekilde :