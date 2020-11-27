Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

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Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması admin Tarih: 2020-11-27 Saat: 16:29:30
Güncelleme : 2020-11-27 16:29:30Bu içerik 18 kez okundu.
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Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan tarafından " Çılgın projem" olarak adlandırdığı kanal istanbul projesiyle ilgili olarak bir takım açıklamalarda bulundu. Projede gelinen noktada artık teknik olarak hazır olduğunu belirtti. Ayrıca projeye olan ilgi konusunda da gelen taleplerin yoğun olduğunu ve ayrıca taleplerin yerli ve küresel olarak bulunduğunu açıkladı.

Salgın döneminde yatırımlara devam edildiği belirtildi. Özellikle kanal istanbul projesi için şu açıklamada bulundu :

Tedbirlerin alınması mecbur

Sağlık bakanlığı tarafından da atılan adımlar sonrasında artık tedbirlerin alınması mecbur kalındığını ve tedbirlerin alınacağını da belirtti. Bilim kurulu tarafından şu anda hazırlık yapıldığını belirterek açıklamasına şu şekilde devam etti : 

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