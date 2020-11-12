Açık alanda sigara içmenin yasaklanacağı yerler

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Açık alanda sigara içmenin yasaklanacağı yerler
Açık alanda sigara içmenin yasaklanacağı yerler admin Tarih: 2020-11-12 Saat: 18:47:39
Güncelleme : 2020-11-12 18:47:39Bu içerik 38 kez okundu.
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Açık alanda sigara içmenin yasaklanacağı yerler

İstanbul ilinde gerçekleştirilen bu uygulamanın geçerli olduğu yerler açıklandı. İstanbul valiliği tarafından gelen açıklamada 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde :

Hangi caddelerde yasak olduğunu görmek için buraya tıklayarak yasak olan caddelerin olduğu listeyi indirebilirsiniz. Ayrıca resmi adrese uğrayarak da bilgilere ulaşabilirsiniz :

Bu adres üzerinden ulaşmanız mümkündür : http://www.istanbul.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sigara-icilmesi-yasaklanan-acik-alanlar-hakkinda-basin-aciklamasi

 

 

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