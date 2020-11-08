Deprem vergileri tartışması devam ediyor1

Fuat Oktay tarafından bu konuda gelen açıklamada vergilerle ne yapıldığının açıkça ortada olduğunu, vatandaşın neler yapıldığının farkında olduğunu artık böyle klasik şeye dönüşen hesap sorulma olayının aslında her bir kuruşuna kadar hesabının sorulabilecek bir şey olduğu belirtildi.

Birçok konuda açıklama geldi

Türkiye'nin depreme müdahale konusunda çok ciddi yol kat ederek artık sıfırıncı dakikada müdahale ettiğini ve kurtarma çalışmalarında da dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Özel bir sistemin kurulduğu açıklandı. Bu sistem tamamen depreme özel olarak tasarlanmış ve kurulan sistemde sıfırıncı dakikada depreme müdahale edilmesi bekleniyor. Gelen açıklama da şu şekilde devam etti :