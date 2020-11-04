Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mı?' yorumu

Çavuşoğlu tarafından bu soruya bir yanıt verildi ve yanıt olarak da "ABD halkı kimi seçerse seçsin Türkiye olarak biz, ABD yönetimiyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam etmeye hazırız" açıklaması geldi.

Çavuşoğlu tarafından gelen tüm açıklama şu şekilde :

Daha önce iki partiyle de çalışıldı

Türkiye'nin daha önce Demokrat ve Cumhuriyet partilerinden olan yöneticilerle müttefik sağlandığını ve yakından birlikte çalışıldığı belirtildi. ABD ile olan ilişkilerin siyasi kimlikle bağımsız şekilde gelişmeye devam edeceği konusuna inanıldığı belirtildi.