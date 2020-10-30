Kadın üniversitesi açılacak

2021 senesinde Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre bir sadece kadınlara özel üniversite kurulacağı planı yer alıyor. Bu planın hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyordu. Bu programda en dikkat çekici başlık olarak kadınlara özel bir üniversitenin açılması oldu. 2019 senesinde g20 zirvesinde yapılan görüşmelerde Japonya'da 800 üniversitenin 80 tanesinin kadınlara özel olduğu ve bu durumun Erdoğan için çok anlamlı olduğu belirtildi.

Bu konuda büyükelçiliğe talimat vermiş sonrasında bu sistemin incelenmesi talep edilmişti. Bu gibi bir projeye de Türkiye'de başlanabileceğinden bahsetti. Şimdi bu yıllık programa göre kadın üniversitesi ile ilgili bir gelişme olabilir. İşte o dönemdeki tam açıklama şu şekilde .:

Dini içerikli yayınlar arttırılacak

Programda ayrıca bir başka konu olarak toplumsal problemlerin çözülmesi bekleniyor. Çözüm yolu olarak dini içerikli yayınların daha geniş kesimlere ulaştırılması ve basılı yayınların da çeşitliliğinin ve sayısının arttırılarak birçok kişiye kolayca ulaştırılması öngörülüyor.

Özel bürolar kurulacak

Toplumsal problemlerin çözülmesinde bu gibi yöntemler izlenecek ve göç hizmetleri merkezinde kadın, genç ve çocuklara yönelik olarak manevi destek bürosu kurulacak. Bu bürolarda eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.