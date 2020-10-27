İsrail'den Fransa'ya destek

İsrail tarafından gelen yeni açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterildi.

Boykot çağrıları benzerlik gösteriyor

İsrail tarafından Fransa'ya bu konuda destek verildi ve boykota tepki gösterdi. Daha önce boykot çağrılarının benzeri İsrail içinde yapılmıştı. Bu boykot çağrılarının İsrail'e yapılanla aynı olduğunu iddia etti.

16 Ekim günü başladı

Fransa'da 16 Ekim gününde Hazreti Muhammed'e yönelik olarak hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi sonrasında Macron bu konuda tepki gösterdi.