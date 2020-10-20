Askerlik yaş sınırı düşürüldü

Bedelli askerlik kalıcı olması sonrasında askerlik yaş sınırı 22'ye kadar düşürüldü ve tecil yaşı çoktan gelen vatandaşın yoklama kaçağı ve bakaya düşmesi gibi bir problem oluştu. Bedelli askerliğin kalıcı olması sonrasında yasa ile lise ve dengi okullarda olan öğrenciler için 29 olan tecil sınırı 22 olarak değiştirildi. Yasa değişikliğini bilmeyen binlerce genç bakaya düştü.

500 bin genç kaçak durumuna düştü

Mağdur olanların sayısı artıyor ve bu durumla ilgili CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya tarafından açıklama geldi. Açıklamasında bir haksızlık yaşandığını ve kanun değişikliğinden dolayı da binlerce gencin tecil hakkı, üniversiteye giriş hakkı, iş hakları elinden alındığı belirtildi. Konuyla ilgili problem yaşayan gençlere tecil haklarının tekrardan verilip af sağlanması talep ediliyor.