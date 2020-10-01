Maskeden dolayı para cezası kesilen kişi polislerle tartıştı

Çorum'da yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske kuralına uymayan bir vatandaşa 392 TL para cezası uygulandı ve para cezası yazılan kişi tarafından "iyi maaşınız çıktı" denilerek polise tepki gösterdi.

Kurallar denetlendi

Emniyet mensupları tarafından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda denetimler gerçekleşiyor ve özellikle Gazi Caddesi üzerinde yoğunluğun fazla olması nedeniyle bu bölgede denetim gerçekleştirildi.

Denetim esnasında tartışma yaşandı

Maskesiz olarak dolaşan Alp Ü. isimli bir şahsa 392 TL para cezası kesildi ve şahıs "İyi maaşınız çıktı." diyerek tepki gösterdi ve ceza yememek için uğraştı. Şahsın bahanesi telefonla görüşme yaparken sesin karşı tarafa ulaşmadığını belirtti ve bu nedenle maske takmadığını belirtti.