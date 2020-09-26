Öğle molası vermeyen müdür kovuldu

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Öğle molası vermeyen müdür kovuldu
Öğle molası vermeyen müdür kovuldu admin Tarih: 2020-09-26 Saat: 15:17:19
Güncelleme : 2020-09-26 15:17:19Bu içerik 24 kez okundu.
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Öğle molası vermeyen müdür kovuldu

Bursa'da işlerin yoğunlaşması sonrasında personele bahaneler uydurularak personelin öğle yemeği yemesi gereken vakitte öğle molasına çıkmasına izin vermeyen müdür tazminatsız olarak kovuldu. 

Yargıtay kararı bozdu 

İş mahkemesi tarafından tazminat ödenmesi yönünde verilen karar Yargıtay tarafından kabul edilmedi. 

Kaybolan eşyaların ücreti de alındı 

Bir AVM'de mağaza müdürü olarak görevli olan kişi işler yoğun olunca çalışanlarının öğle yemeğine çıkmasına izin vermedi ve çalışanları da bu durumu şikayet edince işletme sahibi durumu değerlendirdi ve sayım esnasında eksik çıkan ürünlerin parasını çalışanlardan tahsil ettiği iddia edilen kişiyi yani müdürü tazminatsız şekilde kovdu. 

Dava açıldı

Açılan dava sonrasında iki taraf kendi nedenlerini sundu ve sonrasında verilen karar şu şekilde açıklandı : 

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