20 Dakikada 60 bin TL dolandırıldı

Mersin'de fabrika işçisi olarak Suat Erol çalışıyordu ve özel bir banka adına aranıp sonrasında kişisel verilerinin güncellenmesi konusunda gelen mesajı onaylatan dolandırıcılar daha sonrasında işçiye 60 bin TL kredi çektirdiler ve 20 dakika içinde de bu parayı kendi hesaplarına geçirdiler.

60 bin TL çekildi

Olay 7 Eylül gününde meydana geldi ve özel bir numaradan aranan işçi Erol'a kişisel verilerin güncellenmesi gerektiği belirtildi ve bu nedenle de gelen mesajlara onay veren Erol, dolandırıcıların tuzağına düştü ve cep telefonu numarası başka bir telefon numarası ile değiştirildi ve adına 60 bin TL çekim yapıldı.

20 dakika sürdü

Çekilen kredi 20 dakika içinde başka bir hesaba aktarıldı ve dolandırıldığını anlayan Erol hemen savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.