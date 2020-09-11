Türkiye, Sputnik V aşısına ilgi duyuyor

RFPİ tarafından gelen açıklamalar sonrasında Rusya üretimi olan Kovid 19 aşısı Sputnik V adındaki aşıya talip olan ülkeler belirtildi. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu görüldü.

Avrupa ülkeleri de ilgi duyuyor

Aşıya ilgi duyan ülkelerin listesi yayınlanması sonrasında Türkiye'nin dışında Yunanistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Moldova ve Belarus gibi Avrupa ülkeleri, Venezuella, Brezilya, Peru ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkeleri ve Meksika yer alıyor.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası kullanabilir

Aşıya toplamda 30 ülkeden fazla ilgi duyuyor ve bu ülkelerin nüfusu göze alındığı zaman dünya nüfusunun %50'sinden fazlası olduğu belirtiliyor.