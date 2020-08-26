Edirne'de içi dezenfektan dolu araç yandı

Edirne Keşan ilçesinde yaşanan bu olayda faciayı bölge esnafı önledi. İlk müdahaleyi gerçekleştiren cadde esnafı yangının faciayı dönüşmesini engellediler. Sonrasında gelen itfaiye ekipleri yangın riski oluşturabilecek öğeleri araçtan çıkardılar ve soğutma çalışmalarını yaptılar.

Dezenfektan doluydu

Dezenfektan malzemelerinin üretiminde yüksek oranda alkol kullanılması nedeniyle eğer yangına müdahale edilmemiş olsaydı büyük bir felaket yaşanabilirdi ancak esnaf sayesinde yaşanmadı ve bölgeye itfaiye ekiplerinin gelmesiyle tamamen kontrol altına alındı. Araç içindeki kutu kutu dezenfektanlar dışarı çıkartıldı.